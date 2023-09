Maxi incendio in Valtellina: arrestati tre milanesi

Ci sarebbero tre milanesi dietro l'incendio che il 16 settembre scorso ha distrutto il capannone della Work Safety di Castione Andevenno (Sondrio). E per i presunti responsabili sono scattate le manette nella mattinata di giovedì 28 settembre, arrestati dai carabinieri in seguito a un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del tribunale di Sondrio.

Le indagini sono iniziate proprio mentre i vigili del fuoco stavano spegnendo le fiamme. E subito si erano indirizzate verso una direzione chiara. Alcuni testimoni, infatti, avevano dichiarato alle forze dell'ordine di aver visto un furgone bianco con due persone a bordo allontanarsi a forte velocità dal parcheggio esterno della ditta poco prima che le fiamme avvolgessero la struttura. Grazie alle telecamere a circuito chiuso i carabinieri sono arrivati a identificare il furgone, un Fiat Fiorino noleggiato da una società di Milano, a cui gli occupanti hanno sostituito le targhe appena giunti in Valtellina con altre tolte dalla macchina di una terza persona, anche lui sottoposto a misura cautelare.

Le due persone a bordo del mezzo sono state identificate grazie alle foto presenti nella banca dati delle forze dell'ordine. Si tratta di D.M. e P.T., entrambi di 51 anni e residenti a Milano, entrambi noti alle forze dell'ordine e dipendenti della società che aveva preso a noleggio il furgone, che comunque è risultata estranea al fatto. Nei guai è finito anche C.M., milanese di 40 anni, persona a cui era intestata la targa posizionata sul furgone. "Sono stati acquisiti nei suoi confronti chiari elementi indicatori della sua complicità con gli autori materiali dell’incendio", hanno precisato i carabinieri. Sul caso sono ancora in corso accertamenti. Per il momento, infatti, manca il movente: non è chiaro perché sia stato incendiato il magazzino.