Cerca di bruciare casa dell'ex amante: arrestato

Due italiani di 40 e 49 anni sono stati arrestati dai carabinieri con l'accusa di tentato omicidio, incendio e minaccia aggravata in concorso. I due, nella notte tra il 2 e il 3 gennaio, avrebbero dato fuoco alla porta dell'appartamento di un coppia (37 anni lei, 38 anni lui) che vive in un monolocale al pianterreno di via Terracina a Milano (zona Affori).

Il movente del raid incendiario sarebbe legato a una vendetta sentimentale: la donna, a novembre 2021, avrebbe avuto una relazione col 40enne arrestato, salvo poi tornare a vivere insieme al compagno. Proprio per questo la 37enne avrebbe iniziato a ricevere insulti e minacce, azioni culminate nella notte tra il 2 e il 3 gennaio con l'attacco incendiario.

La coppia ha subito indirizzato gli investigatori verso il 40enne e i detective della compagnia Duomo sono riusciti a identificare i presunti responsabili al termine di una indagine durata meno di un mese. A inchiodarli sono state sia le immagini registrate dalle telecamere a circuito chiuso della zona sia le celle telefoniche agganciate dai loro smartphone. I due, nel dettaglio, avrebbero cercato di bloccare la porta di casa con uno stendino e successivamente avrebbero dato fuoco a un pentolino con della benzina posizionato proprio davanti alla porta d'ingresso.

Le fiamme, fortunatamente, avevano solo danneggiato parte della porta e dell'ingresso ed erano state domate dagli stessi abitanti che, tuttavia, avevano riportato lievi ustioni a braccia e gambe.