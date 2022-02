Cercano di dare fuoco alla casa con due persone all'interno: due arresti

Avrebbero bloccato la porta dall'esterno con uno stendino, poi avrebbero gettato benzina e scatenato l'incendio. Era accaduto nella notte tra il 2 e il 3 gennaio in via Terracina a Milano (zona Affori) e dopo un mese di indagini i carabinieri hanno arrestato i presunti responsabili: si tratta di due italiani di 40 e 49 anni, devono rispondere di tentato omicidio, incendio e minaccia aggravata in concorso.

I contorni della vicenda non sono nitidi: per il momento gli investigatori non hanno chiarito cosa abbia scatenato il gesto né la relazione tra presunti aggressori e vittime (una 37enne e un 38enne italiano, quest'ultimo disabile).

Le fiamme, comunque, non avevano causato un grosso incendio: erano state domate dagli inquilini che, tuttavia, avevano riportato lievi ustioni a braccia e gambe. Il rogo, inoltre, avrebbe causato solo danni alla porta e a parte dell'ingresso.

Gli indagati, arrestati dai militari della compagnia di Milano Duomo, sono stati raggiunti da un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, misura emessa dal gip del tribunale di Milano su richiesta della procura.