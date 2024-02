Incendio in un asilo abbandonato a Milano

Incendio, nel primo pomeriggio di martedì 13 febbraio, a Milano nel quartiere Gallaratese, in via Ugo Betti al civico 89: si tratta di un ex asilo ora abbandonato e occupato da alcuni senzatetto.

È successo intorno alle due e mezza di pomeriggio. Sul posto i vigili del fuoco con due autopompe, un carro di soccorso e un'autoscala, oltre alla protezione civile, alla polizia di Stato e ai sanitari del 118 con un'ambulanza per prevenzione. Da quanto si è saputo, si è sprigionato tanto fumo. I pompieri hanno lavorato per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza la struttura. Ancora da capire le cause del rogo.

Stando a quanto riferisce Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza), nessuno è rimasto ferito.