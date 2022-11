Asilo a fuoco: evacuati 150 bambini

150 bimbi evacuati mentre l'asilo andava in fiamme. L'incendio nella mattinata di mercoledì 23 novembre nella scuola dell'infanzia di Vidigulfo (Pavia). Nessuno è rimasto ferito nel rogo, che si è propagato sul tetto della struttura.

A intervenire sul posto i vigili del fuoco, che sono riusciti a domare rapidamente l'incendio limitando i danni al tetto. In base a una prima ricostruzione, sembra che il rogo sia partito dalla centralina elettrica dell'impianto fotovoltaico.

I bambini sono stati portati fuori in palestra in via precauzionale. L'emergenza è stata gestita grazie al supporto dei carabinieri. In corso gli accertamenti per fare luce sull'origine del rogo.