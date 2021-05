Incendio distrugge l'auto del sindaco di Cologno: indagano i carabinieri

L'auto del sindaco di Cologno Monzese Angelo Rocchi (Lega) è stata avvolta e distrutta dalle fiamme. Il fatto è avvenuto nella notte tra domenica e lunedì 24 maggio ma il fatto è trapelato solo nei giorni scorsi.

L'automobile del primo cittadino, una Fiat Punto, si trovava nel box del condominio in cui vive e il rogo è stato domato dai vigili del fuoco. Sul caso stanno indagando i carabinieri che per il momento mantengono il massimo riserbo, secondo quanto trapelato non è escluso che l'incendio possa essere di origine dolosa.

La carcassa dell'auto è stata sequestrata e sul caso sono in corso accertamenti. I detective stanno indagando a 360 gradi e nessuna pista sembra essere esclusa.