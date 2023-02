Il piromane che brucia due macchine in strada senza motivo

Non conosceva nessuna delle sue vittime. Ha agito così, a caso, accanendosi probabilmente sulle prime due auto che ha trovato. Un uomo di 52 anni, un italiano con precedenti specifici, è stato denunciato nella notte tra lunedì e martedì con l'accusa di incendio doloso dopo aver bruciato due macchine a Cinisello Balsamo.

L'allarme è scattato verso l'una, quando alcuni testimoni hanno segnalato alle forze dell'ordine una Fiat 500 - di proprietà di un 21enne - che bruciava in piazza Costa. I carabinieri, dopo aver recuperato le immagini delle telecamere di videosorveglianza, non hanno avuto nessun dubbio che si trattasse di un atto doloso e hanno seguito la via di fuga di quella sagoma perfettamente ripresa dagli occhi elettronici. La "caccia all'uomo" ha dato i suoi frutti nella vicina via 25 aprile, dove i militari hanno trovato il 52enne mentre cercava di liberarsi di un accendino e un cacciavite.

Un'oretta prima, verso le 23.30, hanno poi accertato i carabinieri, il piromane aveva già colpito dando alle fiamme una Mercedes di una 33enne cinese che era parcheggiata in via Leonardo da Vinci. Le due auto sono andate completamente distrutte e una terza vettura ha riportato danni pesanti nel rogo. Il 52enne, che già in passato era stato arrestato per lo stesso motivo, non ha fornito nessuna spiegazione. Da quanto hanno verificato i militari, l'uomo non conosceva le due vittime, che hanno confermato di non aver mai ricevuto minacce nei giorni scorsi.