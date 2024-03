Incendi in due parcheggi, 16 auto bruciate: caccia al piromane

Una serie di automobili sono state incendiate nella notte tra giovedì e venerdì. È accaduto in alcuni parcheggi tra San Donato e San Giuliano Milanese. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando centrale di via Messina. Secondo quanto riferito dai pompieri, il fuoco è stato appiccato a 8 macchine a San Donato e altre 8 a San Giuliano

I vigili del fuoco sono giunti sul posto con tre squadre, dalle 4 del mattino alle 7.30. Sulla vicenda, i cui contorni sono ancora da chiarire, indagano i carabinieri di San Donato. L'ipotesi è che si sia trattato di un piromane. Dalle prime notizie non ci sarebbero feriti o persone coinvolte nei roghi.

Secondo quanto riportato su alcune pagine Facebook, le vie coinvolte nel raid vandalico a San Giuliano Milanese sarebbero via Fratelli Cervi, via Bandiera, via Monti e via Manzoni.