Incendio in centro a Milano: tre auto avvolte e devastate dalle fiamme

Prima il fumo dal cofano, poi le fiamme che avvolgono e distruggono l’auto (una Volkswagen Up) danneggiando altre due macchine parcheggiate. Attimi di paura in via San Marco a Milano nella mattinata di venerdì 5 aprile dove tre auto sono state devastate dalle fiamme. Fortunatamente non si registrano né feriti né intossicati.

Tutto è successo poco prima delle 10.30 quando la donna alla guida dell’utilitaria tedesca ha raccontato di aver visto uscire del fumo dal cofano della macchina. Si è subito fermata, ma ha fatto solo in tempo a dare l’allarme che le lingue di fuoco hanno avvolto il vano motore e l’abitacolo.

Non solo, in pochi attimi si sono estese anche a due auto vicine, una Renault Clio e una Citroën Ami danneggiandole pesantemente. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano che hanno domato e messo in sicurezza tutte le auto. La polizia locale, invece, ha chiuso il tratto di strada interessato dall’incendio.