Quattro auto incendiate in 10 giorni: allarme piromane in un quartiere di Milano

Due auto bruciate nella notte tra mercoledì e giovedì. Dieci giorni fa, nella stessa zona, altre due auto bruciate. Il sospetto è che la mano sia la medesima. La denuncia arriva da Omar Praticò, consigliere del municipio 6 per Fratelli d'Italia. Il quartiere è quello di San Cristoforo.

Cominciamo dalla fine. Alle 3 di giovedì notte, in via della Ferrera all'altezza del civico 8, di fronte a un ristorante, vengono carbonizzate due vetture, una Fiat bianca e una Ford rossa. L'episodio di settimana scorsa, del 19 febbraio per l'esattezza, si era verificato invece in via Martinelli all'altezza del civico 55, in prossimità del cantiere per la costruzione della futura stazione M4 di San Cristoforo. E, poche settimane fa, sempre in via Martinelli, la custode di uno stabile di MM era stato aggredito.

L'ipotesi che serpeggia in zona è che, a parte l'aggressione alla custode, gli incendi alle auto siano collegati dalla stessa mano di un piromane che agisce nottetempo. Il consigliere di Fdi chiede un rafforzamento del pattugliamento e impianti di video sorveglianza nel quartiere.