Incendio distrugge un'auto in via Rombon

Un'automobile, un'utilitaria, è stata distrutta da un incendio nella mattinata di giovedì. Il fatto si è verificato in via Rombon, nel quartiere Lambrate, a Milano.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare le fiamme, che hanno devastato completamente il vano motore del veicolo.

L'incendio non ha provocato feriti né intossicati. Il traffico lungo la via ha subìto qualche rallentamento per permettere al personale di Sicurezza e Ambiente di ripulire la carreggiata dai residui lasciati dall'incendio.