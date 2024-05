Auto prende fuoco mentre viaggia in tangenziale

Attimi di paura nella mattina di giovedì 30 maggio per un'auto che ha preso fuoco mentre viaggiava sulla Tangenziale ovest di Milano. Secondo quanto appreso non ci sono stati feriti e il rogo è stato domato dopo circa un'ora.

Le fiamme sono divampate poco dopo le 10 sulla Tangenziale ovest all'altezza di Assago, in direzione Laghi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che, come riportano, hanno ricevuto la segnalazione per una vettura che aveva preso fuoco mentre percorreva la tangenziale. I pompieri hanno impiegato un'ora per lo spegnimento, dell'auto è rimasta solo la carcassa.

Sul luogo dell'incendio sono intervenuti anche gli agenti della polizia stradale che hanno dovuto deviare il traffico su una sola corsia. Sul tratto si sono formate lunghe code con importanti ripercussioni sul traffico.