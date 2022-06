Non si ferma la "guerra" in via Bolla: auto incendiata 24 ore dopo la rissa

Un'automobile è stata incendiata nel parcheggio degli stabili Aler di via Bolla, al Gallaratese. E' successo nella serata di sabato 11 giugno, intorno alle nove meno dieci. Non si sa ancora se si tratta di uno strascico della maxi rissa della serata precedente, quando a colpi di bastoni e spranghe si sono affrontate una sessantina di persone di 'clan' rivali, nel contesto dei palazzi prevalentemente occupati in modo abusivo da famiglie e gruppi di rom.

Per placare la rissa, dopo circa due ore dallo scoppio, la polizia era dovuta intervenire in assetto antisommossa. Sabato sera, a meno di ventiquattr'ore di distanza, l'auto incendiata. Un episodio che assomiglia molto ad una rappresaglia per ciò che era avvenuto venerdì. I vigili del fuoco sono intervenuti per domare l'incendio e, intanto, le forze dell'ordine continuano le indagini.

La Lega, con la consigliera comunale Silvia Sardone, chiede ora che il sindaco faccia richiesta immediata alla prefettura di un presidio fisso dell'esercito e aumenti i pattugliamenti serali della polizia locale. "Siamo a un punto di non ritorno, questa non può essere Milano". E il consigliere leghista Stefano Pavesi (municipio 8) aggiunge che "i pochi residenti regolari di via Bolla meritano rispetto e legalità, non certo scene degne del far west".