Un piromane ha dato fuoco a quattro scooter e due macchine a Milano

Due incendi uno dopo l'altro, a pochissima distanza tra loro. Le carcasse dei mezzi bruciati ferme a bordo strada. E, evidentemente, la stessa mano dietro i blitz. Piromane in azione nella notte tra domenica e lunedì a Milano, dove sono stati bruciati quattro motorini e due auto nel giro di pochi minuti.

L'allarme è scattato verso l'una, quando alcuni passanti hanno allertato il 112 per uno scooter in fiamme in viale Brianza. Al loro arrivo sul posto, i vigili del fuoco e gli agenti hanno scoperto che a bruciare erano in realtà un motorino e due macchine, distrutti nel rogo. Durante l'intervento, i pompieri e la polizia sono poi stati nuovamente contattati perché pochi metri prima - in direzione piazzale Loreto - c'erano altri tre scooter bruciati, con ogni probabilità qualche minuto prima.

I poliziotti stanno attendendo i risultati dei rilievi effettuati dai vigili del fuoco, ma appare evidente che il nesso tra i due incendi non sia casuale. La firma sui roghi, con ogni probabilità, è quello di un piromane.