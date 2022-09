Mercedes distrutta dalle fiamme in centro a Milano

Una Mercedes classe C circondata e devastata dalle fiamme. Incendio in piazza Cinque Giornate angolo corso 22 Marzo, intorno alle 16.30 di giovedì 22 settembre.

Dopo che alcuni passanti hanno chiamato il 112, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con un'autopompa. Intanto un loro collega che si trovava in zona per caso aveva già iniziato a spegnere il rogo in autonomia.

Sul posto anche la polizia di Stato. In base a quanto ricostruito, l'auto, una Ncc, avrebbe preso fuoco, per cause ancora da accertare, mentre era diretta all'aeroporto. In salvo in conducente, che è riuscito a mettersi in salvo.