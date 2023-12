Auto della polizia bruciata in centro a Milano: denunciato il piromane

Nessun cortocircuito causato dalla batteria (come aveva spiegato la questura) ma un'azione deliberata. È stata bruciata da un piromane la volante della polizia del commissariato centro andata distrutta in piazza San Sepolcro all'alba di martedì 14 novembre. E nella giornata di venerdì 1° dicembre il presunto responsabile è stato denunciato per danneggiamento; si tratta di un uomo di 43 anni già noto alle forze dell'ordine.

Gli investigatori della questura - che in prima battuta avevano bollato l'incendio come accidentale - sono arrivati al presunto responsabile analizzando le immagini riprese dalle telecamere a circuito chiuso della piazza. Gli occhi elettronici, più nel dettaglio, hanno ripreso un uomo in bicicletta che si è avvicinato al mezzo e gli ha dato fuoco.

Sempre attraverso le immagini, recuperate sia da impianti pubblici che privati, gli agenti della Digos e del commissariato centro hanno ricostruito il percorso del piromane che, dopo aver innescato il rogo, è scappato per le vie di Milano fino a entrare in un condominio del centro. Per il momento non è stato reso noto perché l'uomo ha appiccato il rogo che, solo grazie al rapido intervento dei vigili del fuoco, non si è esteso ai mezzi vicini.

Dalla questura fanno sapere che "l’ipotesi investigativa è stata corroborata da mirati servizi di osservazione e pedinamento che hanno consentito di accertare evidenti corrispondenze tra l’indagato ed il soggetto immortalato dalle telecamere di videosorveglianza".