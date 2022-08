Auto in fiamme in via Bolla: video

Auto a fuoco in via Bolla, periferia nord ovest di Milano, nella notte tra martedì 9 e mercoledì 10 agosto. Il rogo è uno dei tre scoppiati nell'arco di quattro ore.

A bruciare, verso le 22, sono state una Bmw cabrio, una Nissan Juke e un furgone Iveco, in via Racconigi, zona Niguarda; mentre intorno a mezzanotte sono andate a fuoco una Golf e una Renault Megan, in via Bolla, che da anni è nota per episodi di abusivismo, criminalità e, in generale, degrado. "È già la seconda auto che fanno bruciare in un mese", lamenta un lettore di MilanoToday residente in zona. Possibile l'origine dolosa di questo secondo incendio.

Infine, intorno alle 2, è andato a fuoco anche un furgone intestato a una società di leasing, in via Ricciarelli, zona San Siro.