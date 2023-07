Auto distrutta dalle fiamme vicino alla stazione centrale di Milano

Un'auto completamente avvolta dal fuoco. Succede nel pomeriggio di martedì 25 luglio in via Ferrante Aporti, vicino al memoriale della Shoah, zona stazione centrale di Milano.

Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, con due squadre, e polizia di Stato. L'incendio della macchina, una Ford Focus, è scoppiato appena fuori dal sottopassaggio della via. In corso gli accertamenti per stabilire le cause del rogo. Non si registrano feriti.