Incendio a Milano: auto avvolta e distrutta dalle fiamme

Incendio in via Ravenna a Milano (zona Corvetto) nella notte tra martedì e mercoledì 22 novembre dove un'auto è stata avvolta e distrutta dalle fiamme.

Tutto è successo intorno alle 4 del mattino, come riferito dai vigili del fuoco del comando provinciale di Milano. I pompieri, intervenuti sul posto con un'autopompa hanno domato le fiamme nel giro di qualche minuto. Fortunatamente non si registrano né feriti né intossicati. Ancora da chiarire cosa abbia innescato il rogo. Sul caso sono in corso accertamenti da parte della polizia locale.