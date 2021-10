Incendio in centro a Milano: auto avvolta e distrutta dalle fiamme

Incendio in via Papiniano a Milano (zona San Vittore) nella mattinata di venerdì 29 ottobre: un'auto è stata avvolta e distrutta dalle fiamme.

Il rogo è divampato poco dopo le 10:00 sollevando un'alta colonna di fumo nero, come riferito dai vigili del fuoco del comando provinciale di Milano. Sul posto sono intervenuti i pompieri con un'autobotte e il rogo è stato circoscritto nel giro di qualche minuto.

Non ci sono feriti ma solo danni agli oggetti. Per il momento non è ancora chiaro cosa abbia innescato l'incendio, non è escluso che sia nato per un malfunzionamento del mezzo.

