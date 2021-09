Milano, piromane dà fuoco a cinque auto in una notte

Con la diavolina ha appiccato il fuoco agli pneumatici di cinque automobili, facendole avvolgere nelle fiamme. E' successo nella notte tra mercoledì 8 e giovedì 9 settembre a Milano nel quartiere di Baggio. Ma è stato visto da alcuni ragazzi che lo hanno notato prima mentre si aggirava intorno alle vetture, poi mentre incendiava la prima (una Opel Zafira in via Mosca).

A quel punto i giovani hanno avvertito il 112 e intanto hanno seguito l'uomo che, nel frattempo, si è spostato di via e ha dato fuoco alla seconda vettura, un Mercedes Sprint parcheggiato in via Val Cannobina. L'azione incendiaria è proseguita con una Peugeot 4007 in via Rismondo e con un Fiat Ducato ancora in via Val Cannobina. Ed infine, ultimo bersaglio della nottata, una Citroen C1 in via Vittuone.

Tutte distrutte, si diceva. Intanto però sono arrivate sul posto le volanti della polizia che hanno bloccato l'uomo, identificandolo come un cittadino italiano di 53 anni con diversi precedenti (anche per incendio), che vive in zona e non ha mai mostrato segni di squilibrio psichico. L'uomo è stato arrestato.