Incendio a Milano: auto colpisce un massello e prende fuoco

Un'auto si è incendiata all'improvviso, domenica 19 maggio in tarda mattinata, a Milano. È successo pochi minuti prima dell'una in via Rubens, in zona San Siro.

Le fiamme sono divampate da un Suv Kia Sorento ibrido. Secondo le prime ipotesi, ancora da verificare compiutamente, l'autovettura avrebbe urtato un massello leggermente rialzato, che avrebbe colpito un punto sensibile del veicolo (forse il pacco batteria, ma appunto si tratta di un'ipotesi ancora al vaglio).

L'incendio si è poi propagato ad altre auto parcheggiate nelle immediate vicinanze. Nessuno è rimasto ferito. Sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco con due automezzi per spegnere le fiamme.