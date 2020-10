Incendio a Rho, bus avvolto e devastato dalle fiamme: vigili del fuoco al lavoro

Un autobus di linea della Stie è stato avvolto e devastato dalle fiamme in corso Europa a Rho nel pomeriggio di martedì 27 ottobre.

Le fiamme sono divampate nella parte posteriore del mezzo (vicino al motore) intorno alle 17.30 mentre il bus era in servizio. L'autista, accortosi del fumo, ha fatto scendere tutti i passeggeri e ha cercato di spegnere le fiamme con un estintore, nel frattempo sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano con due autopompe che hanno domato il rogo.

Fortunatamente non si sono registrati feriti. Non è ancora chiaro cosa abbia fatto divampare il rogo, sul caso sono in corso accertamenti. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Rho. Per permettere il lavoro dei pompieri e i rilievi corso Europa è stato bloccato al traffico causando diverse code.