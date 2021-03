Un grosso incendio devasta un'autodemolizione di Milano

Un grosso incendio sta bruciando domenica pomeriggio in un'autodemolizione di via Tre Castelli a Milano, in zona Barona. Sul posto sono accorsi sette mezzi dei vigili del fuoco, due ambulanze e un'automedica del 118 e la polizia di Stato.

I vigili del fuoco, al lavoro da circa mezz'ora, non sono ancora riusciti a domare le alte fiamme che stanno lambendo e distruggendo diverse auto. Due persone di passaggio nella via, pur non essendo rimaste coinvolte nell'incendio, hanno accusato un malore, venendo soccorse dagli operatori dell'Azienda regionale emergenza urgenza, che si trovavano sul posto in via cautelare e per fornire assistenza ai pompieri.

Non è ancora chiaro cosa abbia potuto provocare le fiamme. Sulle cause faranno luce i rilievi che i poliziotti effettueranno una volta che il rogo sarà stato spento.