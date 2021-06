Grosso incendio in tangenziale est a Milano, furgone e Autogrill in fiamme

Grosso incendio in un'area di servizio. Nella mattinata di venerdì 18 giugno sulla tangenziale est, A51, in direzione Bologna, un furgone alimentato a metano è andato in fiamme e il rogo ha coinvolto parte dell'Autogril di Cascina Gobba.

(La colonna di fumo visibile da via Padova)

Sul posto, verso le 8, sono accorse otto squadre dei vigili del fuoco che dopo quasi un'ora e mezza sono ancora al lavoro nel tentativo di domare il rogo. Sul posto è intervenuto anche il 118 con due ambulanze, soccorrendo un uomo di 41 anni, portato via in codice verde.

Non è ancora chiaro cosa abbia potuto provocare l'incendio. Un'alta colonna di fumo marrone si è levata al cielo risultando visibile anche da Crescenzago e Cologno Monzese (Milano).