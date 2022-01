Incendio sull'Autolaghi, autobus in fiamme: salvi autista e 5 passeggeri

Un autobus devastato dalle fiamme e sei persone in salvo. Questo il bilancio dell'incendio scoppiato nella serata di mercoledì 12 gennaio, intorno alle 19, sulla Autolaghi (A8), tra Busto Arsizio e Gallarate, comuni del Varesotto non lontani dall'hinterland milanese.

A causa del fumo, l'autista si è accorto in tempo del rogo, riuscendo ad accostare in una piazzola, salvando se stesso e i cinque passeggeri che aveva a bordo. Soccorso per un'intossicazione da fumo, per fortuna non è grave.

Il veicolo, partito da Lampugnano (Milano) e diretto al lago Maggiore ha preso fuoco venendo completamente distrutto in poco tempo. Per fortuna abbastanza da consentire a conducente e viaggiatori di uscire e mettersi in salvo. Sul posto vigili del fuoco, polstrada e 118.