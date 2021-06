Incendio sull'Autostrada A8, camion avvolto e distrutto dalle fiamme

È successo sull'Autostrada A8 tra Milano e la barriera di Lainate, non si sono registrati feriti

Incendio sull'Autostrada A8 Milano-Varese nella mattinata di martedì 29 giugno: intorno alle 9 un camion è stato avvolto e distrutto dalle fiamme all'altezza dello svincolo per la Fiera (in direzione Varese).

Il mezzo pesante, come ricostruito da MilanoToday, si trovava prima della barriera di Lainate quando per motivi ancora da chiarire è stato avvolto dalle lingue di fuoco. Fortunatamente non si sono registrati feriti: il camionista alla guida del mezzo è riuscito ad allontanarsi prima che le fiamme raggiungessero l'abitacolo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano che hanno domato il rogo.

Pesanti, invece, le ripercussioni sulla circolazione: l'incendio ha causato lunghe code sia in direzione Varese che verso Milano, il traffico è tornato regolare nella tarda mattinata.