Incidente e coda sull'Autostrada A8, a Cascina Merlata

Coda lungo l'Autostrada A8 Milano Varese in direzione Milano. Diversi veicoli si sono tamponati poco dopo le 9 di lunedì. Autostrade per l'Italia spiega agli automobilisti che dal chilometro 5 ci sono code in aumento.

L'incidente si verificato esattamente alle 9.21, nel tratto Fiera Milano/A52 Tangeziale Nord e Cascina Merlata/Gallaratese. Sul posto l'Agenzia regionale emergenza urgenza ha inviato un'ambulanza in codice giallo. Non ci dovrebbe essere nessun ferito in gravi condizioni.