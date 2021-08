Incendio in una ditta nel Milanese: colpa di una colata di alluminio bollente

I pompieri hanno lavorato per circa tre ore per rimettere in sicurezza il capannone

Via Bruno Buozzi

Un incendio è scoppiato domenica mattina all'interno di un'azienda in via Buozzi a Pieve Emanuele (Milano). Poco dopo le 10, si è levata in cielo un'alta colonna di fumo nero. Sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco del Comando provinciale di Milano, con quattro mezzi.

Stando a quanto riferito dalla centrale operativa dei pompieri, sarebbe fuoriuscito del metallo liquido - forse alluminio - e incandescente, provocando l'incendio. Per fortuna gli operai presenti in azienda sono usciti incolumi dall'incidente, avvenuto nei sotterranei della struttura.

I pompieri hanno lavorato per circa tre ore per rimettere in sicurezza il capannone.