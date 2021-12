Bancomat distrutto da un incendio a Milano: si indaga

Un bancomat in fiamme, devastato da un incendio partito nella notte per cause ancora in corso di accertamento. Succede nell'agenzia Unicredit di viale Giulio Richard a Milano, nei pressi di Piazza Simone Giorgio Ohm.

Secondo quanto riferito dalla questura di Milano, arrivata sul posto con alcune volanti, le fiamme sono state segnalate intorno alle 4. Sono state domate dai vigili del fuoco e poi è toccato agli agenti della polizia scientifica fare i rilievi per cercare di capire le ragioni dell'incendio.

Non è esclusa alcune ipotesi, dal tentativo di furto andato male al gesto vandalico.