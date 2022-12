Milano, bar bruciato nella notte: il rogo appiccato da due uomini misteriosi

Avrebbero cosparso la struttura di benzina. Poi avrebbero innescato il rogo e sarebbero fuggiti via. Incendio doloso nella notte tra giovedì e venerdì a Milano, dove qualcuno ha dato fuoco al dehor del bar "Pantera", locale che si trova al civico 21 di via Andrea Costa.

L'allarme è scattato verso le 3 di notte. Grazie alle immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza, gli agenti hanno pochi dubbi: si è trattato di un atto doloso e volontario. Gli occhi elettronici hanno infatti catturato la presenza di due uomini che sarebbero i responsabili dell'incendio.

Il titolare del bar, un 45enne cittadino egiziano, è stato subito ascoltato dalla polizia, ma non ha denunciato minacce passate. Gli investigatori del commissariato, cui sono affidate le indagini, sono al lavoro per cercare di ricostruire le cause di quello che appare a tutti gli effetti un attacco premeditato e mirato. Il primo passo sarà accertare se i piromani hanno lasciato qualche traccia sul luogo del rogo.