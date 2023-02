Grosso incendio in zona Greco

Incendio domenica mattina a Milano, nei pressi delle baracche che si trovano vicino alla ferrovia nel quartiere di Greco, dietro via Carlo Conti. Le fiamme sono scoppiate intorno alle undici e mezza di domenica 5 febbraio. Sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco, un'ambulanza del 118 e la polizia locale.

Presente anche la polizia ferroviaria, dato che l'area è adiacente ai binari. Non è stato comunque necessario intervenire per bloccare il traffico ferroviario. I vigili del fuoco hanno domato l'incendio, che aveva provocato una densa nube nera. In attesa di capire le cause, all'interno delle baracche sono state trovate alcune bombole di Gpl. Un uomo di 66 anni è stato medicato dai sanitari.