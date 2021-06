Incendio a Baranzate, fiamme in un capannone dismesso

Via Monte Bisbino

Un incendio ha devastato un capannone dismesso di via Monte Bisbino a Baranzate (hinterland Nord di Milano) nella tarda mattinata di martedì 15 giugno.

Le fiamme sono divampate intorno alle 10:50, come riportato dai vigili del fuoco del comando provinciale di Milano che hanno inviato sul posto tre mezzi. Secondo quanto riferito da via Messina il rogo ha interessato diverse masserizie ed è stato spento nel giro di qualche decina di minuti.

Le cause dell'incendio non sono ancora note ma sul caso sono in corso accertamenti.