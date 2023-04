Incendio in un condominio: casa distrutta, palazzo evacuato

Incendio venerdì sera in un condominio di Baranzate. Le fiamme sono divampate verso le 20 nel palazzo che si trova all'angolo tra via Redipuglia e via Pordenone. Il rogo, stando alle prime informazioni finora apprese, è scoppiato nell'appartamento al terzo, e ultimo, piano dello stabile.

Nonostante l'immediato intervento dei vigili del fuoco, che sono riusciti a domare l'incendio soltanto verso l'una, la casa è stata completamente distrutta ed è stata dichiarata inagibile. Tutto il palazzo è stato evacuato, ma fortunatamente non si registrano feriti, né intossicati.

Sei le squadre di pompieri che hanno lavorato per ora per spegnere gli ultimi focolai. Sul posto anche i soccorritori del 118, i carabinieri di Rho e il sindaco di Baranzate. Al termine dell'intervento dei caschi rossi, gli altri residenti hanno fatto ritorno nelle loro abitazioni.