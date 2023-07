Incendio in un capannone dismesso nel Milanese

Un capannone in disuso è stato parzialmente distrutto da un incendio nel pomeriggio di mercoledì, poco dopo le 17. In via Ugo Foscolo a Basiano (Milano).

Le fiamme sono state spente dai vigili del fuoco, arrivati con diversi mezzi sul posto, nella zona industriale del piccolo comune. Insieme ai pompieri anche un equipaggio dell'Agenzia regionale emergenza urgenza, presente per precauzione. Anche se per fortuna il rogo non ha provocato feriti né intossicati.

Ancora da comprendere le ragioni che hanno scatenato l'incendio.