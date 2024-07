Incendio al Beccaria: fiamme in una cella, 2 agenti in ospedale e detenuti trasferiti

Fiamme, fumo e qualche ora di tensione. Incendio domenica sera nel Beccaria, il carcere minorile di Milano. A denunciarlo è Aldo Di Giacomo, segretario generale del Spp, il sindacato di polizia penitenziaria. "Con l’incendio appiccato la notte scorsa si è sfiorata la tragedia. Solo grazie all’intervento dei vigili del fuoco si è riusciti a domare le fiamme all’interno dell’ istituto. Sono intervenute due ambulanze che hanno portato due colleghi in codice verde", ha raccontato il sindacalista.

Stando a quanto appreso, il rogo sarebbe divampato verso le 23, dopo che in una cella al secondo piano sono stati dati alle fiamme alcuni degli effetti personali dei detenuti. I giovani della seconda ala sono stati spostati in un altro settore, ma non sono dovuti ricorrere a cure. Una stanza è stata resa inagibile. Sul posto è stata inviata in funzione preventiva una squadra del Reparto mobile della Polizia oltre agli agenti delle volanti.

"Ci aspettiamo nuove manifestazioni di protesta negli istituti per minori", ha proseguito Di Giacomo, ricordando le altre rivolte andate in scena a Roma e Nisida. "È questo il secondo fronte esplosivo del sistema penitenziario. Lo Stato ha abbandonato anche gli istituti per minori in balia dei rivoltosi. Questi sono tra l’altro i risultati del decreto Caivano con il quale siamo al massimo di detenuti minori degli ultimi anni, ben 558". Di Giacomo, che per due giorni ha protestato in catene davanti gli uffici del Ministro Nordio, ha annunciato altre iniziative di protesta e ribadito la richiesta di dimissioni del Ministro Nordio e del sottosegretario Del Mastro. “Non possiamo ulteriormente tollerare - ha aggiunto - che i massimi responsabili politici dell’amministrazione penitenziaria, come se nulla di così grave stia accadendo, restino al loro posto spacciando il “decretino carcere tutto come prima".

Il rogo di domenica sera è comunque la prova che la situazione al Beccaria resta delicata, anche e soprattutto dopo l'indagine che ha portato all'arresto di alcuni agenti accusati di torture e maltrattamenti sui giovani detenuti. A maggio scorso un altro incendio si era verificato nella struttura di via dei Calchi Taeggi, con alcuni ragazzi che si erano poi scagliati contro gli agenti danneggiando le celle, gli inserti in vetro delle porte e alcuni arredi. Pochi giorni dopo una seconda protesta si era verificata sempre al Beccaria, con un poliziotto penitenziario aggredito violentemente durante la rivolta.