Incendio in una palazzina, donna in ospedale. I vigili del fuoco salvano inquilina e il suo cane

Un incendio è scoppiato sabato notte in una palazzina di due piani a Boffalora sopra Ticino, nel Magentino.

Le fiamme si sono propagate nella palazzina comunale di via Calderari 20, nel centro della cittadina, intorno all'una e un quarto. Più di dieci gli appartamenti interessati dall'incendio, di cui tre dichiarati inagibili: quello, al primo piano, da cui il fuoco si è propagato, e altri due, collocati al piano terra e al secondo piano.

Sul posto sei squadre dei vigili del fuoco, oltre a due ambulanze e un'automedica del 118 e ai carabinieri. Una donna è stata portata in ospedale per gli accertamenti del caso, ma non è in gravi condizioni. Il personale dei vigili del fuoco ha portato in salvo un'inquilina e il suo cane, che vivono al secondo piano, sopra a quello interessato dall'incendio. La donna, terrorizzata dalle fiamme e dal fumo, era impietrita e si rifiutava di uscire.