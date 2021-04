Incendio in un'azienda di Bollate, bruciati tre camion

Un incendio è divampato nel deposito di un'azienda edile di via La Cava a Bollate (hinterland Nord di Milano) nella serata di giovedì 8 aprile.

Le fiamme si sono scatenate intorno alle 21.30 e hanno distrutto tre camion alzando una spessa nube di fumo nero. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano che hanno domato e spento il rogo.

Fortunatamente non si sono registrati né feriti né intossicati. Non è ancora chiaro cosa abbia innescato l'incendio, sul caso sono in corso indagini da parte dei carabinieri della compagnia di Rho che, per il momento, non escludono nessuna pista.