Incendio nell'ex area industriale, fumo nero nel cielo: "Tenete le finestre chiuse"

L'incendio di bollate - foto C. Bellani gruppo Fb

Incendio sabato pomeriggio a Bollate, nel Milanese, dove - verso le 18 - è andata a fuoco una struttura nell'area ex Ceruti. Stando a quanto appreso, le fiamme hanno interessato soprattutto il tetto dell'edificio, che si trova nell'ex area industriale ormai abbandonata e al centro di un progetto di rinascita.

Sul posto sono intervenuti numerose squadre dei vigili del fuoco e gli equipaggi di due ambulanze per precauzione, anche se non si segnalano feriti. I caschi rossi hanno domato le fiamme verso le 20, dopo un paio di ore di lavoro.

Alta la preoccupazione in città per il potenziale rischio ambientale. Dal comune, sottolineando che l'incendio era ormai sotto controllo, hanno invitato "i cittadini dei quartieri limitrofi a tenere chiuse le finestre in attesa delle rilevazioni della qualità dell'aria di parte di Arpa".

Sabato mattina un altro rogo si era verificato a Vanzago. Lì a bruciare era stato il capannone di una ditta edile. Anche in quel caso le fiamme avevano causato una densa nube di fumo nero visibile da chilometri di distanza.