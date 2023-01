Boom di incendi causati dai botti di capodanno

Incendi scoppiati nelle piazze e per le vie di Milano a causa dei botti esplosi per capodanno 2023. Dalla mezzanotte dell'1 gennaio, sono stati una sessantina gli interventi dei vigili del fuoco in tutta la città e nell'hinterland.

I roghi causati dai fuochi artificiali, riferiscono dal comando provinciale di via Messina, sono stati oltre una decina, esplosi un po' ovunque, dal centro alla periferia. Per fortuna in nessun caso si sono registrati feriti.

Sempre i vigili del fuoco, nella notte sono dovuti intervenire anche ad Abbiategrasso (Milano), per un'auto che è finita sui binari bloccando un treno. Per fortuna, le persone coinvolte non sono rimaste gravemente ferite e il 118 le ha soccorse in codice verde.