Maxi incendio in una falegnameria in Brianza, fumo alto centinaia di metri

Maxi incendio in Brianza. Ci sono fiamme con fumo alto centinaia di metri, visibile in tutto il Milanese. Una donna di 59 anni è rimasta intossicata. Le sue condizioni, tuttavia, non sarebbero gravi e non è in pericolo di vita.

Sembra che sia il rogo sia scoppiato sabato pomeriggio in una falegnameria a Bovisio Masciago (Monza), come riporta MonzaToday. Siamo in via Napoleone Bonaparte. Non sono ancora note le cause, se accidentali o dolose.

Sul posto sono impiegate diverse squadre dei vigili del fuoco di Monza con anche un'autoscala, un carro soccorso, tre autopompe e tre botti; un'autopompa e una botte sono giunte dal comando di Milano. Sono presenti anche 4 ambulanze del 118. L'intervento è segnalato come codice rosso. Ma solo una donna è stata soccorsa. Le sue condizioni, per fortuna, non destano particolare preoccupazione.