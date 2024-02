Incendio a Bresso, fiamme devastano il tetto di un condominio

Un incendio ha devastato il tetto di un condominio di tre piani al civico 4 di via Francesco Lurani a Bresso nella giornata di mercoledì 14 febbraio. Sul posto stanno lavorando i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano con sei mezzi. Non si registrano né feriti né intossicati.

Le fiamme sono divampate intorno alle 11.50, come riferito dalla centrale operativa di via Messina. Sul posto sono al lavoro sei squadre, tra autopompe e autoscale. La struttura del tetto (interamente in legno e ventilata) non sta agevolando le operazioni di spegnimento, i pompieri stanno cercando di sezionare le travi e isolare le fiamme.

Per il momento non è ancora chiaro cosa abbia innescato le lingue di fuoco, sul caso sono in corso accertamenti.