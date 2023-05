I due ragazzi che bruciano l'ex ospedale per fare un video

Tutto per un video. Due ragazzi, due italiani di 18 e 19 anni, sono stati denunciati lunedì pomeriggio dopo aver appiccato un incendio nell'ex ospedale di Garbagnate Milanese per girare alcune clip.

L'allarme è scattato verso le 14, quando i vigili del fuoco e i carabinieri sono intervenuti in uno dei padiglioni della struttura di viale Forlanini - ormai abbandonata - per un rogo. Mentre i pompieri domavano le fiamme, i militari hanno fatto un giro tra le altre sale per verificare l'eventuale presenza di feriti o intossicati.

A poca distanza, gli uomini dell'Arma hanno rintracciato i due giovani trovandoli in possesso di una videocamera, accendini e due bombolette spray che avevano nascosto in uno zaino. Controllando i cellulari dei ragazzini, i carabinieri hanno scoperto che sui telefoni dei due c'erano dei video in cui loro stessi si riprendevano mentre imbrattavano l'ex ospedale - già andato a fuoco settimana scorsa - e appiccavano le fiamme. I due sono stati quindi indagati a piede libero con l'accusa di danneggiamento seguito da incendio, mentre il padiglione interessato dal rogo è stato dichiarato inagibile.