Incendio in un condominio: fiamme in due appartamenti, 'muro' di fuoco dalle finestre

Incendio mercoledì pomeriggio in un condominio al civico 5 di via Nosedo a Bubbiano. Le fiamme sono divampate verso le 16.30 in una palazzina di due piani, con tre garage in strada. Il rogo, stando a quanto finora riferito dai vigili del fuoco, sarebbe esploso nell'appartamento al primo piano per poi spingersi fino alla casa al piano superiore e al tetto.

I residenti sarebbero tutti usciti autonomamente dall'edificio e per il momento non si hanno notizie di feriti o intossicati. I pompieri sono intervenuti sul posto con sei squadre, tutte al lavoro per cercare di domare le fiamme, che hanno causato una sorta di muro di fuoco fuori dalla finestra al primo piano.

Presenti, a scopo precauzionale, anche gli equipaggi del 118. Ancora da chiarire le cause dell'incendio.