Incendio nel milanese, fiamme devastano un fienile

Un incendio ha avvolto un fienile di via dei Lavoratori a Buccinasco nella mattinata di sabato 9 settembre. Sul posto sono operativi i pompieri che stanno cercando di spegnerlo.

Tutto è iniziato intorno alle 8 e quasi immediatamente è scattata la chiamata al 115. Sul posto sono intervenuti diversi mezzi dei vigili del fuoco del comando provinciale di Milano che hanno iniziato a spegnere le fiamme.

Non si registrano né feriti né intossicati, stando alle prime informazioni; sul posto è comunque presente un'ambulanza del 118. Ancora da accertare le cause che hanno portato a far divampare il rogo. Sul caso sono in corso accertamenti.