Incendio devasta il Buena Vista di Origgio

Un incendio ha devastato il Buena Vista, locale di via Celeste Milani a Origgio (provincia di Varese al confine con l'hinterland nord-ovest di Milano). Il rogo è divampato poco dopo le 4 della notte tra lunedì e martedì 6 giugno.

Le fiamme hanno interessato parte del tetto in legno della struttura, non è ancora chiaro cosa le abbia innescate. L'incendio è stato domato dai vigili del fuoco. Oltre ai pompieri inviati dal distaccamento dei vigili del fuoco di Saronno, sono intervenuti in supporto i colleghi dei comandi di Como e Milano con un’autopompa, un autobotte e un’autoscala.

Sul posto anche un'ambulanza del 118, ma fortunatamente non si registrano né feriti né intossicati. Gli accertamenti per determinare cosa abbia innescato il rogo sono stati affidati ai carabinieri.