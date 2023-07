Bus di milanesi a fuoco in galleria: 37 intossicati

Domenica di terrore per una comitiva di turisti milanesi di ritorno in città dopo una giornata alle Cinque terre. Durante il viaggio verso Milano, infatti, il bus su cui viaggiavano è andato a fuoco in una galleria sull'autostrada A12, tra Genova Nervi e Recco.

Il bilancio finale parla di 37 persone trasportate negli ospedali, tra cui 25 passeggeri del pullman. Feriti anche una donna incinta e un bambino - non in gravi condizioni - e una signora che si è procurata una frattura mentre scendeva dal mezzo in fiamme. Il più grave è l'autista del pullman, costretto a ricorrere alla camera iperbarica.

Il bus è andato completamente distrutto, con le fiamme che hanno causato una densissima nube di fumo in galleria, tanto che si contato intossicati anche tra gli altri automobilisti, che hanno abbandonato le loro macchine per fuggire all'aperto.

Pesantissime le ripercussioni sul traffico, con l'autostrada che è rimasta a lungo bloccata per permettere il difficile intervento dei vigili del fuoco, che hanno dovuto operare all'interno della galleria.