Incendio in edificio abbandonato: i pompieri salvano due senzatetto

Un grosso incendio si è sviluppato, venerdì pomeriggio, in un edificio abbandonato in via Dante Alighieri a Busto Arsizio (Varese). Due persone senza fissa dimora, rimaste intrappolate all'interno, sono state salvate dai vigili del fuoco. Le fiamme sono divampate verso le tre di pomeriggio. Sul posto si sono precipitati i pompieri, da Busto e Gallarate, con un'autopompa e un'autoscala.

I vigili del fuoco hanno evacuato l'area e salvato le due persone, che erano rimaste intrappolate al primo piano dello stabile: con l'autoscala sono state raggiunte e portate in salvo, per poi essere affidate al personale sanitario del 118. Poi sono state avviate le operazioni di spegnimento dell'incendio, domato rapidamente. Seguiranno gli accertamenti per capire le cause del rogo.