Incendio alle porte di Milano, alta colonna di fumo: rifiuti in fiamme

Un'alta colonna di fumo nero. Elicottero e mezzi di soccorso in azione. Incendio a Busto Arsizio, comune del Varesotto al confine con l'hinterland milanese, nel pomeriggio di lunedì 11 aprile, poco prima delle 15.

Sul posto, in strada comunale di Arconate, dopo l'allarme al 112, si sono precipitate squadre dei vigili del fuoco di Varese e di Milano. Il rogo si è sviluppato, per cause ancora da accertare, in un deposito di rifiuti adiacente all'inceneritore della cittadina.

La colonna di fumo si è subito levata al cielo, risultando visibile anche dai limitrofi comuni del Milanese, come Vanzaghello e Legnano. In azione per domare le fiamme, ristrette a un angolo dello stabilimento, 20 vigili del fuoco con 9 mezzi. Allertata anche Arpa (Agenzia Regionale Protezione Ambiente) per effettuare tutti i rilievi del caso.