Incendio a Busto Garolfo, fiamme distruggono un camion

Prima le fiamme, poi l'intervento dei vigili del fuoco. Un semirimorchio parcheggiato n via delle Industrie a Busto Garolfo (hinterland nord-ovest di Milano) è stato avvolto e distrutto da un incendio nella notte tra martedì e mercoledì 3 maggio.

Tutto è accaduto intorno alle 2, come riferito dai vigili del fuoco del comando provinciale di Milano. Non è ancora chiaro cosa abbia causato l'incendio, sul caso sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri di Legnano.

Le lingue di fuoco sono state spente dai vigili del fuoco del distaccamento di Inveruno, sul posto con diversi mezzi. Le fiamme sono state estinte attraverso l'utilizzo di schiuma. Le fiamme sono state estinte prima che potessero estendersi ad alcuni mezzi parcheggiati accanto. Nessuna persona è rimasta ferita o intossicata durante le operazioni di spegnimento.